Vrij veel bewolking Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 23 & 24 maart Jill Peeters

22 maart 2019

12u00 15 Weernieuws In het oosten van het land begint de dag nog met wat zin, maar elders zit het al meteen dicht. Uiteindelijk geraakt het overal betrokken en ook al blijft het meestal droog, een beetje lichte regen of wat motregen kan er altijd wel vallen uit dat dik pak wolken. Later op de dag zijn er ook een paar opklaringen. De maxima komen uit op gemiddeld 13 graden bij een zwakke tot matige, wind uit noordelijke richtingen.

Vanavond zijn er enkele opklaringen, vooral in het noorden, maar op de meeste plaatsen blijft het bewolkt. Later vannacht wordt het opnieuw betrokken in het hele land met mogelijk een beetje gemiezer. De temperaturen dalen tot minima van 5 of 6 graden in Vlaanderen, en 3 graden in de Ardennen waar het mistig kan worden.

Tussen twee hogedrukgebieden ligt er een zwakke storing en die trekt dit weekend langzaam over het land. Het volgende hogedrukgebied blijft net ten westen van ons liggen en daardoor zal de aangevoerde lucht in de kopende periode uit het noorden komen, en dus frisser zijn.

Zondag starten we nog met veel bewolking, maar in de loop van de dag klaart het meer en meer op. De maxima liggen rond 11 graden bij een matige westenwind.

Maandag wisselen brede opklaringen af met Noordzeebuien, mogelijk met wat hagel of een donderslag. De maxima liggen rond 10 graden en er staat een matige noordwestenwind.

Dinsdag wordt het zwaar bewolkt maar droog, met weinig of geen zon, het voelt frisjes aan met 10 graden en een noordenwind.