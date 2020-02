Vrij rustige ochtendspits, maar het blijft opletten voor gladde wegen HAA KVDS

26 februari 2020

05u30

Bron: Belga, NoodweerBenelux 1200 Weernieuws Ondanks de barre weersomstandigheden en gladde wegen is het geen uitzonderlijk drukke ochtendspits vandaag. Voor 7 uur vanochtend was het wel opmerkelijk drukker door de sneeuw. Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dat kwam doordat mensen hun rijgedrag aanpasten aan de rijomstandigheden.” Het blijft wel oppassen voor gladde wegen.

“Nu nog kan het her en der moeizaam rijden zijn”, waarschuwt Bruyninckx. “In de regio Brussel vallen er momenteel winterse buien op bepaalde plaatsen. We blijven waarschuwen voor watergladheid en winterse neerslag, waardoor je je rijgedrag moet aanpassen.”





In Antwerpen verloopt de ochtendspits nog steeds lastig, door een ongeval met een vrachtwagen op de E34 richting Knokke ter hoogte van Waaslandhaven-Oost. Het verkeer moet er via een parallelweg, en dat zorgt voor opstroppingen. Het is filerijden van Merksem tot Waaslandhaven-Oost. Ook het verkeer uit Limburg om de E313 naar Antwerpen voelt de impact van de versperring. Het ongeval had echter niets te maken met het winterse weer. De linkerrijstrook op de E314 tussen Leuven en Rotselaar was moeilijk berijdbaar.

Volgens NoodweerBenelux valt er vooral in het centrum en het oosten van ons land winterse neerslag. “De reden daarvoor moeten we zoeken in een buienlijn die vanuit Nederland opnieuw naar het zuiden zakt. Op diverse plaatsen is een tijdelijk sneeuwdek van enkele centimeters niet uitgesloten. Zo is het ook extra opletten geblazen op secundaire wegen en autosnelwegen voor gladheid”, meldt Nicolas Roose.

Strooidiensten

De strooidiensten zijn overigens niet algemeen uitgereden, omdat de wegdektemperaturen niet onder het vriespunt zijn gegaan. Preventief strooien zou volgens Daniëls totaal geen zin hebben gehad. Als er dan winterse buien vallen, zoals vanmorgen op vele plaatsen het geval is, spoelt het strooizout immers gewoon weg. Lokaal is er hier en daar wel gestrooid.

Wegen en Verkeer gebruikte deze winter tot dusver 9.540 ton strooizout op Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Dat is geen laagterecord. Die eer gaat naar de winter 2013-2014: toen werd slechts 9.056 ton strooizout gebruikt. Tijdens een gemiddelde winter zet het agentschap circa 42.000 ton strooizout in, twittert woordvoerster Veva Daniels.

Vandaag wordt een wisselvallige dag met sneeuwbuien op de Ardense hoogten en buien van smeltende sneeuw, regen of korrelhagel in andere delen van het land. Boven de 500 meter kan de sneeuwlaag aangroeien. Een plaatselijke donderslag is mogelijk. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen geleidelijk droger met breder wordende opklaringen. Het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg in alle provincies, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen.

Morgen opnieuw een sneeuwzone?

‘s Avonds verlaten de laatste buien ons land in het oosten. In Laag­ en Midden­ België zijn dat nog altijd buien van smeltende sneeuw, korrelhagel en regen. In Hoog­ België vallen er sneeuwbuien. Vanaf het westen wordt het droger en zijn tijdelijk brede opklaringen mogelijk. In het tweede deel van de nacht bereikt een nieuwe storing ons land in het zuidwesten, met regen of smeltende sneeuw. De minima liggen rond ­-5 graden in de Hoge Venen, 1 graad in het centrum en 3 graden aan zee. Lokaal kunnen ijsplekken gevormd worden.

Ook morgen wordt het meestal zwaarbewolkt met smeltende sneeuw of misschien tijdelijk sneeuw in Laag­ en Midden­ België. In Hoog­ België wordt dat overwegend sneeuw die blijft liggen. Op de toppen kan de sneeuwlaag met zo’n 10 cm aangroeien. Maxima rond 5 graden en van 0 tot 3 graden in de andere streken.

Ook NoodweerBenelux verwacht in de loop van donderdag een nieuwe winterprik door een neerslagzone vanuit Frankrijk. “Alle weermodellen liggen op 1 lijn dat we vanaf donderdagochtend opnieuw sneeuw kunnen verwachten in het hele land. Mogelijk dat er dan opnieuw enkele centimeters sneeuw valt met gladheid tot gevolg”, aldus de weerdienst.

Vrijdag is het een groot deel van de dag droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe in het westen, gevolgd door regen tegen het einde van de namiddag. ‘s Avonds zou de eerste neerslag nog als sneeuw kunnen vallen in de Ardennen, maar ook daar zal de neerslag overgaan in regen. De maxima schommelen tussen 1 en 7 graden, voorspelt het KMI.

