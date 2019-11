Vrieskou in aantocht: temperaturen schommelen morgennacht rond het nulpunt kv ttr

06 november 2019

06u34

Bron: Belga 20 Weernieuws Deze middag is het meestal zwaarbewolkt met mogelijk enkele korte opklaringen. Hier en daar valt soms nog wat lichte neerslag. De maxima schommelen tussen 7 en 11 graden. Dat meldt het KMI. Het wordt stilaan kouder in ons land. Morgennacht schommelen de temperaturen rond het vriespunt.

Vanavond en vannacht blijven de wolken overheersen en is er nog wat lichte neerslag mogelijk. Op het einde van de nacht bereikt een actievere neerslagzone ons land vanaf de Franse grens. In Hoog­-België wordt het zicht beperkt door de lage bewolking. De minima komen uit tussen 4 graden op de Hoge Venen en 7 graden elders.

Morgen trekt een vrij actieve regenzone over België vanaf de Franse grens, gevolgd door enkele buien. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in Vlaanderen. De wind is matig, aan de kust en op de Ardense hoogten soms vrij krachtig uit zuid tot zuidoost, later ruimend naar zuidwest. Er zijn rukwinden tot 60 km per uur in de Ardennen.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag wordt het droog met brede opklaringen. De minima zijn licht positief of net onder het vriespunt in de Ardense valleien. We verwachten grondvorst op veel plaatsen.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen en bewolkte perioden. Een regenzone die blijft slepen over de Noordzee kan mogelijk zorgen voor een buitje in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag is het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden maar een lokaal buitje is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden.

Zondag sleept een regenzone tijdelijk over het noorden van Frankrijk. Boven ons land blijft het waarschijnlijk meestal droog met tijdelijk veel wolken in de zuidelijke helft van het land en meer opklaringen in het noorden. Maxima tussen 5 en 9 graden.

