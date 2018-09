Vrieskou en sneeuw in januari? Weersites wagen zich weer aan onvoorspelbare voorspellingen Joeri Vlemings

24 september 2018

De herfst is nog maar net begonnen of enkele weersites wagen zich al aan prognoses in de verdere toekomst. Ze voorspellen dat het weleens erg koud zou kunnen worden tijdens de wintermaanden. Lameteo.org, bijvoorbeeld, heeft het over een gemiddelde temperatuur onder het vriespunt in onze contreien. En over sneeuw. "Neem dat maar met serieuze korrel zout", zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

Het wordt deze winter bitter koud, kouder dan anders. En we kunnen ook sneeuw verwachten. Zo luiden althans enkele zware voorspellingen. Ze zeggen er nog net niet bij of er ook 'it giet oan' zal kunnen geroepen worden in Friesland.

Nicolas Roose van Noodweer Benelux zucht dat "het elk jaar weer van hetzelfde is". Hij wil de berichtgeving met kracht nuanceren: "Geen enkel weermodel kan vandaag voorspellen welke winter we zullen krijgen. Voorspellingen tot vijf dagen in de toekomst halen nog een betrouwbaarheidsscore van 50 tot 70 procent, maar die slinkt al snel tot 20-30 procent voor voorspellingen tot tien dagen ver. Gaan we verder dan tien dagen, dan duikt de betrouwbaarheid onder 20 procent".

Roose zegt dat we misschien over tien-vijftien jaar ons aan voorspellingen op langere termijn kunnen wagen, maar dat de studie van parameters zoals de invloed van de sneeuwbedekking in Siberië en de opwarming van de stratosfeer op dit moment nog lang niet verfijnd genoeg is om dat nu al te doen. Het blijft dus eigenlijk gokken. Ook dan kan je winnen, natuurlijk, maar wetenschappelijk stelt het weinig voor.