Vrieskou en (beetje) sneeuw op komst BHL

19 november 2018

00u00 0 Weernieuws Haal uw wollen sokken en lange onderbroeken maar uit de kast, want deze week krijgen we een eerste winterprik te verduren.

U heeft het dit weekend vast al gevoeld: de nazomer is voorbij, de winter staat ongeduldig te trappelen voor de deur. Scheen het zonnetje de voorbije dagen nog vrolijk, dan wordt het vandaag iets grijzer. Met wat meeval halen we in Vlaanderen nog 8 graden, maar door een frisse noordoostenwind - met lokaal rukwinden tot 55 km/u - voelt het koud aan. Morgenavond zou er dan sneeuw kunnen vallen. Op sommige plaatsen in Hoog-België kan er tegen woensdagochtend een beetje sneeuw blijven liggen. 's Nachts daalt het kwik richting nul graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt overal vorst verwacht.

108.000 ton zout

Uw plantjes binnen halen of beschermen tegen de vrieskou is dus geen overbodige luxe. Ook voorzichtigheid op de weg is geboden. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet vrijdag al weten klaar te staan met zout. "Net als andere jaren beschikken we over 108.000 ton strooizout om de winter door te komen. Zelfs bij extreem winterse omstandigheden volstaat dat."

Zaterdag waren de strooidiensten wel verrast. Toen rukten ze pas uit naar het viaduct van Vilvoorde nadat daar al verschillende ongevallen door gladheid gebeurd waren.