Vorige nacht liggen zweten? Het lag niet aan u: op veel plaatsen was het de warmste van de zomer LH

21 augustus 2020

10u31 4 Weernieuws Lag u vorige nacht flink te zweten? Dan lag het zeker niet aan u. Volgens metingen in zeven lokale KMI-stations was het de warmste nacht van deze zomer. Een absoluut record werd het echter niet. Onze weerman David Dehenauw legt uit hoe dat komt.

Als u het gisterennacht warm had, het lag niet aan u.🥵 Het was de warmste nacht van de zomer op vele plaatsen in het land 🌡️🔥 https://t.co/1svzvUrasv Martijn Peters(@ MartijnP_DPG) link

De warmste nacht krijg je wanneer de hoogste minimumtemperatuur tussen 20 uur en 8 uur wordt opgetekend. Absolute records zijn echter niet gesneuveld want het meetstation in Ukkel werd niet opgenomen omdat het daar ‘s nachts begon te regenen. De warmste nacht die er ooit werd opgetekend was de nacht van 3 op 4 juli in 2015. Toen werd een minimumtemperatuur van liefst 24,4 graden gemeten. In die periode hadden we te maken met een hittegolf.

Hoe komt het dat we nu op verschillende andere plaatsen toch de warmste nacht beleefden, en niet tijdens de hittegolf van begin augustus? “Gisteren steeg de temperatuur nog eens naar 30 graden, maar ook belangrijk was de combinatie van bewolking en vrij veel wind uit het zuiden van deze ochtend. Daardoor verliep de afkoeling niet optimaal”, aldus Dehenauw. “Tijdens afgelopen hittegolf waren er vaak brede opklaringen ‘s nachts en weinig wind. Daardoor koelde het sneller af.”

Toch heb je eind juni of begin juli het meeste kans op de warmste nacht. Dan blijft het klaar tot 22 uur ‘s avonds en gaat de zon op voor 6 uur. “Er is maar zes uur om de temperatuur te laten zakken. Hoe langer een fractie zonlicht blijft, hoe minder snel de daling van de temperatuur.”

Tot slot nog goed nieuws voor wie aan het puffen was: komende nachten en dagen zal het sowieso blijven afkoelen. Morgen verwacht het KMI opklaringen en bewolkte perioden met enkele buien. Ook zondag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien.