Voorruit breekt door sneeuw als wagen onder brug rijdt Jef Artois

27 november 2018

17u18

Bron: VTM Nieuws 0

Sneeuw en auto’s: het is niet altijd een goede combinatie. Dat mocht de Amerikaan Kevin Hoffer ondervinden toen hij onder een brug reed, waar een sneeuwruimer aan het werk was. Zijn wagen werd bedolven onder sneeuw en ijs, met een gebroken voorruit tot gevolg. De beelden werden afgelopen zondag gemaakt in de buurt van Kalamazoo (Michigan) door een dashcam. Op de video is te horen hoe Hoffer vloekt na het ongelukkige toeval. Gelukkig raakte de man niet gewond en bleef het enkel bij schade.