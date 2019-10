Voorlopig laatste zachte, zonnige dag kv

26 oktober 2019

06u35

Bron: Belga 2 HET WEER Vandaag blijft het droog en meestal zonnig met soms vrij veel hoge wolkensluiers. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 15 en 17 graden op de Ardense hoogten en rond 18 of 19 graden (en zelfs plaatselijk 20 graden) elders. Tegen de avond neemt de bewolking toe in de kuststreek op de nadering van een storing. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest. Aan zee waait de wind vrij krachtig met rukwinden rond 50 km/uur. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met regen vanaf de kust. In Belgisch Lotharingen kan het nog droog blijven tot het einde van de nacht. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De wind waait eerst matig, aan zee vrij krachtig, uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden rond 50 km/u; later ruimt hij naar noordwest vanaf het westen en neemt hij in kracht af.

Morgen regent het aanvankelijk over gans het land. Later wordt het droger met mogelijk enkele opklaringen in Vlaanderen, in Wallonië blijft het nog regenachtig. Het wordt een stuk frisser. Het wordt nergens warmer dan 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordwest.



Maandag wordt het gedeeltelijk bewolkt en, op enkele lichte buitjes na, droog. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Dinsdag verwachten we droog, rustig en vrij fris weer met soms zonnige momenten. Het kwik klimt niet hoger dan 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. 's Ochtends kan het plaatselijk vriezen aan de grond.

Ook op woensdag blijft het droog met opklaringen. Het wordt nergens warmer dan 10 graden. In de Ardennen is er plaatselijk lichte nachtvorst.

Donderdag neemt de bewolking toe en verhoogt de kans op regen. De onzekerheid is wel vrij groot. Maxima rond 10 à 11 graden in het centrum.

Vrijdag zou een regenzone het land overtrekken. Maxima rond 10 graden in het centrum. De vooruitzichten zijn wel onzeker.