Voorbije nacht was koudste van dit jaar en Koning Winter is land nog niet uit: opnieuw sneeuw op komst

08 februari 2018

13u13

Bron: Belga 3 Weernieuws Afgelopen nacht was de koudste van heel deze winter tot nog toe. In Elsenborn zakte het kwik tot maar liefst -15,9 graden. En Koning Winter is het land nog niet uit, want morgen wordt er opnieuw sneeuw verwacht, waarschuwt het KMI.

Elsenborg, een deelgemeente van Bütgenbach in de Belgische Oostkantons, is meestal de koudste plaats van België, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit. "Het dorp ligt in een vallei, waardoor de koude daar neerdaalt." In de rest van het land was het afgelopen nacht iets minder koud, maar bleef het toch bibberen. In de Kempen werd -8 graden gemeten. In Ukkel en Zaventem zakte de temperatuur tot -5 graden.

Om 5u Ukkel -4.8°C

Diepenbeek -7.2

Elsenborn -14.9



W en N vh land minder koud

Om 5u Middelkerke -0.6°C

Deurne -0.7 Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

Komende nacht blijft het droog, maar zwaarbewolkt. Het wordt wel iets warmer, met minima tussen 0 graden en in de Ardennen lokaal tot -12 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie. De voorwaarden zijn momenteel ongunstig wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Opletten geblazen dus bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken.

Morgen krijgen we zwaarbewolkt weer met (soms intense) sneeuwbuien in het westen en later ook in het centrum van het land. In de loop van de namiddag bereikt de sneeuw ook het oosten van het land. Op het einde van de dag kan de neerslag in het westen van het land overgaan in smeltende sneeuw, korrelhagel of regen. De maxima worden bereikt op het einde van de namiddag, met waarden tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond +1 of +3 graden in het centrum en tot +4 graden aan de kust. Er staat een overwegend matige tot soms vrij krachtige wind uit zuidwest of uit west tot noordwest aan zee.

Vrijdagnacht blijft het overwegend zwaarbewolkt, met buien van smeltende sneeuw, korrelhagel of regen in de westelijke landshelft. In de Ardennen verwachten we nog sneeuwbuien. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +3 tot +4 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Zaterdagochtend lijkt de sneeuw- en regenzone ons land te verlaten. Aan de achterzijde van deze storing verwachten we brede opklaringen. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt met mogelijk nog enkele sneeuwvlokken. Zondag wordt zwaarbewolkt met regen of buien, in de Ardennen kan er nog sneeuw of smeltende sneeuw vallen. In de loop van de namiddag wordt het in het westen en het centrum van het land geleidelijk droger en kunnen enkele opklaringen voorkomen.

Maandag en dinsdag lijkt het meestal droog te zullen worden en krijgen we vaak de zon te zien.

