Voorbije maand was nét niet warmste aprilmaand sinds begin metingen HAA

05 mei 2020

Bron: Belga 0 Weernieuws De afgelopen maand was wereldwijd net niet de warmste aprilmaand die sinds 1979 door het Europese aardobservatieprogramma Copernicus gemeten werd. April 2020 was 0,7 graden Celsius warmer dan de gemiddelde aprilmaand tussen 1981 en 2010, zo blijkt uit de gegevens. Enkel april 2016 was nog iets warmer, maar het verschil bedraagt slechts 0,01 graden.

Vooral in Siberië was het de voorbije maand warmer dan normaal, maar ook in het westen van Europa liepen de temperaturen hoger op dan anders. Daarnaast werden ook in delen van Groenland en Antarctica temperaturen waargenomen die duidelijk boven het gemiddelde lagen. In grote delen van Noord-Amerika was het dan weer relatief koud.

Volgens de gegevens van Copernicus was 2019 al een van de warmste jaren die ooit op Aarde gemeten werd, en zet die trend zich in 2020 gewoon door.

Copernicus is het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Het maakt in de eerste plaats gebruik van satellietgegevens, maar daarnaast ook van metingen in schepen, vliegtuigen en weerstations van over de hele wereld.