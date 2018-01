Voor het eerst sinds 1866: woensdag staat super-blauwe-bloedmaan aan de hemel avh

29 januari 2018

13u39

Bron: NASA; Wikipedia 88 Weernieuws Woensdag staat een ‘super-blauwe-bloedmaan’ aan de hemel. Dat is een combinatie van een blauwe maan en een maansverduistering op het moment dat de maan het dichtst bij de aarde staat. Heel zeldzaam, want de laatste was in 1866 te zien. Helaas kan je er maar ten volle van genieten in het westelijke halfrond.

Wat is een super-blauwe-bloedmaan nu juist? Dat is een combinatie van een supermaan, een blauwe maan en een bloedmaan bij volle maan. Wij overlopen even deze drie natuurfenomenen.

1. Supermaan

We zien een supermaan als de maan op haar dichtst mogelijke punt bij de aarde staat. Omdat de maan in een ellips rond de aarde draait, staat ze telkens op een verschillende afstand van de aarde. Het verst mogelijke punt ligt op zo’n 407.000 kilometer van de aarde, het dichtst mogelijke punt op zo’n 357.000 kilometer.

Wanneer de maan op het dichtste punt staat, krijgen we een helderdere en grotere maan, vandaar de naam ‘supermaan’.

Een supermaan is niet zeldzaam. De vorige stond op 1 januari nog aan de hemel. De volgende krijgen we in maart al te zien.

2. Blauwe maan

Een blauwe maan is geen natuurverschijnsel en de maan kleurt ook niet blauw. De term wordt gebruikt om aan te duiden dat we twee keer een volle maan krijgen binnen één kalendermaand. Op 1 januari hadden we al een volle maan en op 31 januari krijgen we er nog een.

De laatste blauwe maan kregen we in 2015 te zien en dit jaar krijgen we liefst twee blauwe manen: in januari en in maart.

3. Bloedmaan

Een bloedmaan krijgen we na een maansverduistering, wanneer de aarde tussen de volle maan en de zon schuift. De maan staat zo in de schaduw van de aarde, waardoor ze een oranjerode kleur krijgt.

Wie ten volle van de super-blauwe-bloedmaan wil genieten moet in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Azië, het oosten van Rusland, Australië of Nieuw-Zeeland zijn. Omdat de maansverduistering zich hier rond 14.00u voordoet, kunnen wij ze niet zien.

Live

Wie niet in het westelijke halfrond woont, hoeft dankzij NASA niets te missen van de super-blauwe-bloedmaan. Op NASA TV en NASA.gov/live kan je het verschijnsel live volgen.