Voor de derde dag op rij nieuw dagrecord: 17,4 graden in Ukkel mvdb

27 februari 2019

14u12

Bron: Belga 0 Weernieuws Schaatsliefhebbers die nog een sprankeltje hoop hadden, kunnen hun ijzeren glijders definitief diep in de opbergkast stoppen: voor de derde dag op rij is in Ukkel een dagrecord gevestigd. Iets na 13.00 uur was het 17,4 graden. Nog nooit was het sinds het begin van de metingen zo warm op 27 februari. Het vorige record stond op 17,3 graden en dateerde van 1959. Dat melden de weermannen op Twitter.

Dinsdag kenden we al de warmste februaridag ooit. In Ukkel klom het kwik toen tot 20,2 graden, de warmste dag in februari sinds het begin van de metingen in 1901. Het vorige record dateerde van... maandag 26 februari 2019, toen werd afgeklokt op 18,8 graden. Verwacht wordt dat de temperatuur in de loop van de namiddag nog zal stijgen tot 19 graden. Een vierde recorddag op rij zit er niet in: er is donderdag kans op wat lichte regen en het wordt "maar" tot 14 graden.

