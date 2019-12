Volop zon verwacht in Alpen tijdens tweede week kerstvakantie HR

27 december 2019

11u33 1 Weernieuws De voorbije week is in de Alpen flink wat sneeuw gevallen, en ook vandaag is op sommige plaatsen nog sneeuw voorspeld. Maar vanaf morgen klaart het Alpenweer op. De zon gaat schijnen, er is bijna geen wind en de lucht is zo droog dat de sneeuw amper zal smelten. Wie volgende week op wintersport gaat, heeft uitzicht op prachtig weer.

Voor de start van de kerstvakantie was het voor veel wintersporters nog bang afwachten, want het was bijzonder zacht in de bergen. De voorbije week trok echter een koufront over de Alpen. De bijhorende neerslag zorgde dan ook voor een dik pak verse sneeuw op en naast de skipistes.

Gevolg was wel dat op veel plaatsen het lawinegevaar hoog was de voorbije dagen. In het Zwitserse Andermatt raakten zes skiërs bedolven onder een lawine mee toen een sneeuwmassa zich in beweging zette. In Oostenrijk zat een man maar liefst 5 uur vast onder de sneeuw, maar hij kwam er met de schrik vanaf.

De tweede week van de kerstvakantie ziet het weerbeeld er volledig anders uit. Vandaag is langs de noordzijde van de Alpen nog nieuwe sneeuw voorspeld, maar daarna klaart het op.

“Perfecte wintersportweek”

“Komende week wordt waarschijnlijk één van de mooiste van dit seizoen”, meldt Sneeuwhoogte.nl. “De Alpen komen onder de invloed van gunstig hogedrukweer met volop zon. De temperaturen gaan duidelijk de hoogte in. Er is amper of geen wind, en de lucht is zo droog dat de sneeuw amper zal smelten.”

“De perfecte wintersportweek is in aantocht”, klinkt het ook volgens het weerbericht van Wintersport.nl. “Vandaag tot 40 cm sneeuw, vanaf morgen klaart het op en de komende week mooi en stabiel weer.”

De uitstekende voorspellingen gelden voorlopig voor de volledige Alpen. Dus iedereen die op vakantie trekt naar Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk of Italië, kan zich verheugen op uitstekend weer.