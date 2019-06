Volgende week temperaturen tot 35 graden: eerste hittegolf van het jaar is in zicht DVDA TT

19 juni 2019

13u15

Bron: VTM NIEUWS 202 Weernieuws Na stormweer en regen deze week, staat er een erg zonnige en zelfs tropische week voor de deur. “Volgende week komt er een zeer warme periode aan met een aantal dagen met dertig graden of meer”, zegt weerman David Dehenauw. Daardoor komt de eerste hittegolf van het jaar in zicht.

Hoewel we later vandaag erg onstabiel weer kennen en het in Oost- en West-Vlaanderen waarschijnlijk hevig gaat regenen en zelfs onweren, is er beterschap op komst. “Volgende week verwachten we een zeer warme periode met verschillende dagen waarop het warmer dan dertig graden wordt”, aldus weerman David Dehenauw. “Dat doet een beetje denken aan een mogelijke hittegolf”, voegt hij daar nog aan toe. Die wordt bereikt als het vijf dagen lang warmer is dan 25 graden, en drie dagen daarvan warmer dan 30 graden.

Maandag en dinsdag kan het kwik al naar 30 graden klimmen, en zeker woensdag kan het erg heet gaan worden. Boven de Kempen kan het kwik zelfs tot 35 graden klimmen. De warme lucht is afkomstig uit het zuiden en zuidoosten, maar brengt mogelijk ook warmte-onweders met zich mee.

Volgens de weerman moet het extreem goede weer wel nog bevestigd worden. Maar in elk geval wordt volgende week gekenmerkt door een zeer warme en zonnige periode.