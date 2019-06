Volgende week stralend zomerweer voorspeld met temperaturen tot 30 graden AW

13 juni 2019

06u37

Weernieuws Deze week blijft het vooral regenachtig met nog enkele onweders, maar vanaf volgende week krijgen we opnieuw prachtig zomerweer. Dit weekend wordt het opnieuw droog en vanaf woensdag stijgt het kwik zelfs tot 30 graden.

Morgen is het eerst op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met regen of buien in het centrum en het oosten van het land. Later wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en wordt het overwegend droog. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en 24 of 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Zaterdagochtend verlaat een regenzone ons land richting Nederland. Nadien wordt het wisselend bewolkt met nog lokale buien, en vooral in het zuidoosten van het land kans op onweer. De maxima schommelen rond 20 graden bij een zwakke of matige wind uit westelijke richtingen.

Zondag krijgen we eerst brede opklaringen. In de loop van de dag verwachten we bewolkte perioden met vooral in het westen en in het noorden kans op enkele buien. Ook elders is er later kans op neerslag maar de onzekerheid is groot. De maxima liggen nog rond 20 graden.

Maandag lijkt het droog te blijven met afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Het kwik zou tussen 20 graden aan zee en 24 graden in de Kempen klimmen.

Dinsdag wordt het droog en zonnig met soms enkele wolkenvelden. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui in de Ardennen toe. Het wordt warmer in het binnenland met maxima tot 26 graden in de Kempen.

Woensdag wordt het warm met maxima tussen 24 of 25 in de Hoge Venen en plaatselijk 29 of eventueel 30 graden in de Kempen. Het is eerst zonnig maar later in de dag neemt de kans op buien en onweer toe.

Donderdag blijft het wisselvallig met kans op buien. Overal maxima boven 20 graden.

