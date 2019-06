Volgende week record van 39 graden? “Te vroeg om te voorspellen, maar temperaturen hittegolf lopen op” jv

20 juni 2019

12u49 0 Weernieuws Een Amerikaans weermodel van GFS voorspelt tot 39 graden volgende woensdag, wat meteen het warmterecord in ons land zou verbreken. Het KMI volgt echter het Europees weermodel en houdt het op maxima van 37 graden in de Kempen. “Dat is voor ons op dit moment het meest realistische beeld”, bevestigt weerman David Dehenauw.

De voorspelde hittegolf van volgende week wordt vandaag opnieuw door de weerkaarten bevestigd, weet Dehenauw. “Maar een week op voorhand voorspellen dat het veertig graden wordt, dat is te vroeg”, voegt hij er meteen aan toe. “Ook al zijn de temperaturen ten opzichte van de voorspellingen van gisteren intussen met een graad of twee gestegen.”

Dehenauw zegt dat het Europees weermodel gemiddeld - maar niet altijd - achteraf beter bleek te scoren dan het Amerikaanse. Er is overigens ook nog het Britse, dat voor Brussel volgende week tot 31 graden voorspelt. “Bij het KMI zitten wij er netjes tussenin en voorspellen we temperaturen van 34-35 graden voor Brussel volgende week. Dat lijkt ons nu het meest waarschijnlijke. De foutenmarge die we hanteren, is sowieso 2 à 3 graden.”

Hitterecord

Een week is erg lang in meteorologische middens. De twee modellen - Europees en Amerikaans - kunnen in die tijd zeker nog naar elkaar toegroeien. Hoe dichter we de hittegolf naderen, hoe meer zekerheid we zullen kennen. Maar dát de hittegolf er komt, lijkt op dit moment alleszins erg waarschijnlijk. Nog eens herhalen: dat zijn vijf dagen van minstens 25 graden, waarvan drie warmer dan 30 graden.

Het hitterecord in ons land - sinds de metingen - werd vorig jaar behaald in Limburg en staat op 38,8 graden. Het is niet uitgesloten dat het volgende week inderdaad zal wegsmelten, maar op dit moment steekt Dehenauw daar zijn hand zeker niet voor in het vuur.