Volgende week onweersbuien mogelijk, “maar die compenseren droogte niet” mvdb

29 mei 2020

15u03

Bron: Noodweer Benelux 0 Weernieuws Het kwik klimt volgende week plaatselijk naar de 30° Celsius, waarna onweersbuien mogelijk zijn. Toch compenseert dit de uitzonderlijke droogte niet, waarschuwt Noodweer Benelux.

Een langdurige blokkade van hoge druk heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen weken veel minder neerslag is gevallen dan normaal. “We kampen in de Benelux daardoor reeds vroeg op het jaar met een uitzonderlijke droogte”, duidt Lander Van Tricht, weerexpert bij NoodweerBenelux en klimatoloog aan de VUB. Het tekort is ondertussen al opgelopen tot meer dan 100 liter water per vierkante meter.

Tot nu toe viel er in april en mei samen 24,4 liter water per vierkante meter in Ukkel en dat is ruim onder de normale hoeveelheid van 118 liter. Hiermee is de lente van 2020 de droogste sinds 1893. Het droge weer wordt veroorzaakt door persistente hogedrukgebieden die voortdurend op dezelfde plaats blijven hangen. In de meteorologie heet dat een ‘blokkade’.

Regenzones omgeleid

De Atlantische regenzones worden in een ruime boog omgeleid naar Noord-Europa en de buien vallen in Oost- en Zuid-Europa, volgens de weerdienst. Het gebrek aan neerslag laat zich duidelijk zien in de natuur met grondwatertafels die snel zakken tot een laag niveau en veengebieden die droog komen te liggen. Ook de jonge gewassen in de landbouw groeien door de droogte veel trager of zelfs helemaal niet. Daarnaast verhoogt de droogte ook de kans op hogere temperaturen. “De verdamping van vocht koelt de omgeving immers af, waardoor de extremen lager blijven. Dit effect is het meest uitgesproken in de Kempen”, aldus Van Tricht.

Komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. De temperaturen stijgen elke dag tot ruim 20°C. Mogelijke hoge bewolking vanuit Duitsland verschijnt vanaf zondag boven onze contreien. Begin volgende week wordt het nog warmer. Op dinsdag en woensdag stijgt het kwik tot 25-30°C in de schaduw. “Donderdag tonen de weermodellen vervolgens een overgang naar een westelijke tot noordelijke luchtcirculatie, die moeilijk gepaard gaat met neerslag van betekenis”, aldus NoodweerBenelux. Ook koeler weer staat dan op het programma.

Tijdens de overgang tussen het warme en frissere weer zijn woensdag en donderdag onweersbuien mogelijk. Die brengen eventueel veel neerslag op korte tijd, maar vullen de grondwatertafel weinig aan. Bij een hoge neerslagintensiteit kan het water immers niet infiltreren in de bodem en stroomt het snel af naar beken en rivieren. “Met de droogte in het achterhoofd zijn dan ook modderstromen mogelijk in heuvelachtig terrein”, besluit de weerdienst.

