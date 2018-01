Volgende week kouder, toenemende kans op winterse neerslag Redactie

21u25

Bron: Noodweer Benelux 666 © Bart Leye De kans is groot dat wintersport in de Ardennen in de loop van de week mogelijk is. Weernieuws De zon liet zich de afgelopen dagen weinig zien door de aanvoer van erg vochtige lucht. Komend weekend draait de wind naar het zuidoosten en wordt er drogere lucht aangevoerd. En dat betekent meer zon. Volgende week een ander scenario, met gevoelig lagere temperaturen en kans op sneeuw, aldus Lander Van Tricht van NoodweerBenelux.

Morgen is het aanvankelijk op veel plaatsen nog grijs en nevelig met kans op mist. In de loop van de dag bereikt drogere lucht ons land en breiden de opklaringen zich uit vanaf het oosten. Temperaturen schommelen rond 6-7°C in het centrum van het land en 3°C op de Hoge Venen.

Wetteronline.de Morgen krijgen we opklaringen vanaf het zuidoosten. In eerste instantie kan het wel nog lang grijs blijven.

De nacht van zaterdag op zondag verloopt helder en koud met lichte vrieskou. Wie zondag in alle vroegte de weg op moet, past maar beter op voor gladde plekken. Nevel en mist kunnen aanvriezen.

Wetteronline.de Minimumtemperaturen volgens het HIRLAM-weermodel voor de nacht van zaterdag op zondag.

Op zondag schijnt de zon uitbundig en stijgt het kwik tot 5 à 6°C. Met een zwakke zuidoostelijke wind is het best aangenaam buiten.

Regen en wind

Maandag is het helaas opnieuw gedaan met het mooie weer. We beginnen nog droog, maar rond de middag begint een actieve neerslagzone aan de oversteek over België. Het gaat bovendien vrij krachtig waaien uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km/uur aan zee en 70 km/uur in het binnenland. We komen tijdelijk terecht in zachtere lucht met maxima rond 7 à 8°C.

Wetteronline.de Maandag in de namiddag gaat het matig tot hevig regenen vanaf het westen. Er valt gemiddeld zo’n 5-10 liter water per vierkante meter.

Winterse neerslag

Dinsdag en de dagen daarna draait de wind naar het noordwesten en wordt er gevoelig koudere lucht aangevoerd. Op 1.500 meter hoogte dalen de temperaturen tot -8°C waardoor de buien een winters karakter krijgen. In de Ardennen valt sneeuw en wordt een sneeuwlaag van meerdere centimeters gevormd. De kans is groot dat wintersport daar in de loop van de week mogelijk is.

Wetter3.de Sneeuwdek op woensdagavond. Vanaf dinsdag is er winterse neerslag mogelijk, zeker in de Ardennen. Daar zou een sneeuwdek gevormd worden tot 10 cm en meer.

Daarna nog wat kouder?

Ook daarna zien de weerkaarten er (licht) winters uit met vooral in de Ardennen geregeld sneeuw. "Mogelijk stijgt ook in Vlaanderen de kans op sneeuw, maar dat is nog onzeker. De precieze koers van een klein lagedrukgebied is daarvoor allesbepalend", aldus Lander Van Tricht.

Richting het weekend sturen de weermodellen aan op een eventuele verscherping van de koude. Een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan zou dan verbinding zoeken met Rusland waardoor we rechtstreeks lucht krijgen uit het koude noorden.