Volgende week kan het voor het eerst dit najaar gaan vriezen IB HR

24 oktober 2019

06u47

Bron: Belga 104 Weernieuws Het wordt zeer zacht vandaag, met maxima tot 17 graden aan zee en 20 graden in het binnenland. De dag begint wel zwaarbewolkt, met nu en dan wat zonneschijn. Hier en daar is een buitje mogelijk . Dat voorspelt het KMI. Vanaf zondag wordt het beduidend frisser en begin volgende week kan het voor het eerst dit najaar lokaal gaan vriezen.

Vandaag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog maar een lokaal buitje is mogelijk. Het wordt zeer zacht met maxima van 15 tot lokaal 20 graden. Er staat een matige tot soms vrij krachtige, aan zee veelal vrij krachtige, zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht zijn enkele buien mogelijk vanaf het westen. De minima liggen tussen 7 en 11 graden bij een matige en vlak aan zee soms nog vrij krachtige zuidwestenwind.

Morgen wordt wisselend bewolkt en overwegend droog. Zaterdag blijft het grotendeels droog, met zon en sluierwolken. Het blijft zacht. Zondag wordt het na de passage van een regenzone beduidend frisser met nog maxima rond 12 graden.

Zaterdag blijft het grotendeels droog met zon en sluierwolken. Op het einde van dag neemt de bewolking toe vanaf het westen op de nadering van een regenzone. ‘s Avonds en tijdens de nacht van zaterdag op zondag trekt die regenzone landinwaarts. Maxima van 15 tot 18 graden bij een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit zuidwest.

Zondag trekt een regenzone van het centrum naar het zuidoosten van het land. In het westen wordt het snel droog met geleidelijk enkele opklaringen vanaf zee. In het zuidoosten verschijnen de eerste opklaringen pas in de loop van de namiddag. Het wordt een stuk frisser met maxima rond slechts 12 graden. De wind waait eerst matig uit noordwestelijke richtingen, later zwak tot matig uit west tot noordwest.

Maandag is het gedeeltelijk bewolkt maar rustig en meestal droog. Aan zee kan er in de namiddag of avond een buitje vallen. Maxima rond 11 of 12 graden.

Dinsdag blijft het in het binnenland droog met zon en wolkenvelden. Aan zee is een buitje mogelijk. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt niet warmer dan 11 graden. ‘s Ochtends kan het aan de grond lokaal licht vriezen.

Meer over Maxima

weer

KMI