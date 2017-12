Volgend weekend kan het opnieuw gaan sneeuwen TMA

12u48

Bron: Belga 0 James Arthur Weernieuws De komende dagen worden zachter en droger, zo verwacht het KMI. Donderdag krijgen we stilaan regen en flink wat wind. Van vrijdag tot zondag wordt het opnieuw kouder met soms winterse buien.

Zondagnamiddag verwacht het KMI nog steeds veel bewolking met enkele regenbuien. Ten zuiden van Samber en Maas is er lokaal kans op aanvriezende regen en in de hoger gelegen gebieden valt er meestal nog lichte sneeuw. Het is lokaal nevelig met vooral in Hoog-België ook mistbanken. De maxima schommelen in de Ardennen rond of liggen iets beneden het vriespunt. In het centrum klimt het kwik tot 2 à 3 graden. Over het westen is het zachter

met aan zee maxima tot 9 graden.

Zondagavond vallen er soms regenbuien en is er ten zuiden van Samber en Maas nog kans op aanvriezende regen. Op de Ardense hoogten valt er soms smeltende sneeuw of sneeuw. Zondagnacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met in het westen mogelijk wel enkele opklaringen. Het KMI verwacht nog enkele regenbuien en op de hoogten een paar winterse buien, maar het blijft vaak ook droog. Het is nevelig met vooral over de zuidelijke landhelft ook gevaar voor dichte mistbanken. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen, rond 2 à 3 graden in het centrum en 7 graden aan zee.

Van maandag tot woensdag is het dikwijls droog maar bewolkt. De maxima schommelen rond de 6 graden. Donderdag komt er stilaan regen en flink wat

wind. Van vrijdag tot zondag wordt het kouder met maxima rond 3 graden in het centrum en in vele streken nachtvorst. Het is wisselvallig met buien die soms winters kunnen worden.

Wannes Nimmegeers

Didier Verbaere

Meer over KMI

weer

Samber