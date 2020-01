VN waarschuwt voor temperatuurstijging van 3 tot 5 graden als CO2-uitstoot niet wordt teruggeschroefd kv

15 januari 2020

18u11

Bron: ANP, Belga 2 Weernieuws Het afgelopen decennium was het warmste ooit gemeten. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties, die waarschuwt dat ook in 2020 en daarna weer veel extreem weer wordt verwacht. 2019 was wereldwijd dan weer het op een na warmste jaar sinds het begin van de metingen. De CO2-uitstoot moet dringend teruggedrongen worden, klinkt het.

“Sinds de jaren tachtig was ieder decennium warmer dan het vorige”, meldt de WMO in een verklaring. “Die trend zet naar verwachting door vanwege de recordhoeveelheid broeikasgassen, die warmte vasthouden, in de atmosfeer.” De hoeveelheid CO2 ligt bijna de helft hoger dan voor het industriële tijdperk.

In het Klimaatakkoord van Parijs spraken landen eind 2015 af zich in te spannen voor een vermindering van de CO2-uitstoot, maar die stijgt nog altijd.

2019 tweede warmste jaar

De temperatuurgegevens van WMO bevestigen de data van het Europees satellietprogramma Copernicus, dat een week geleden al concludeerde dat 2019 het op een na warmste jaar ooit was. Ook de gegevens van ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse weerdienst NOAA tonen woensdag aan dat 2019 het op een na warmste jaar sinds 1880 was. De gemiddelde wereldwijde temperatuur lag in 2019 1,1 graden Celsius hoger dan het gemiddelde in de tweede helft van de negentiende eeuw, zo zegt het VN-agentschap. Enkel in 2016 was het nog warmer.

“Als we op de huidige weg doorgaan, zullen we tegen het eind van de eeuw rekening moeten houden met een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden Petteri Taalas, secretaris-generaal WMO

Ook voor 2020 worden extreme temperaturen verwacht, als gevolg van de recordhoeveelheden van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer, zo zegt Petteri Taalas, de secretaris-generaal van WMO.

“Als we op het vlak van CO2-uitstoot op de huidige weg doorgaan, zullen we tegen het eind van de eeuw rekening moeten houden met een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden”, zegt Taalas nog.