Vijf dagen lang kans op sneeuw (en trek vandaag en morgen maar een dikke jas aan) FT

06u51 0 Wannes Nimmegeers Het Sint-Pietersplein in Gent vorige week. In Vlaanderen valt het af te wachten of er opnieuw een (klein) sneeuwtapijt zal liggen. Weernieuws We gaan een erg koud weekend tegemoet met hier en daar een sneeuwvlok. In Laag- en Midden-België worden ook vandaag al winterse buien met - voornamelijk - stofhagel verwacht, in de Ardennen gaat het echt sneeuwen. Het waait ook krachtig, met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Het is vandaag meestal wisselend bewolkt met winterse buien in het centrum van het land. Zeker in het noorden en noordwesten zijn wat stofhagel en een lokale donderslag niet uitgesloten. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien. Daar wordt het rillen tegen het vriespunt, met maxima tot +1 graad. In het centrum wordt het maximaal 4 graden warm, aan zee 5. Na de middag koelt het af. Ook de wind maakt het kouder: in het binnenland staat een matige westenwind. Aan de kust waait het vrij krachtig uit het noordwesten met rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur.

Deze avond en nacht doven de buien uit en wordt het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. In het noordoosten kan er sneeuw of smeltende sneeuw vallen. De minima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen, 3 graden aan zee. In het centrum daalt het kwik tot +1 graad.

Goedemorgen. Wisselvallig met felle winterse buien, kans op een donderslag maar ook opklaringen. MaxT rond 4°C. W-wind 3/4 Bft. Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

Morgen is het bewolkt, maar blijft het vrijwel droog. Wie dan een sneeuwvlok wil zien, trekt het best naar Hoog België voor een (lichte) winterse bui. De maxima liggen tussen +1 graad in de Hoge Venen en 5 graden aan zee. In het centrum halen we 3 à 4 graden. De wind vergroot het koudegevoel.

Zondag is het zwaarbewolkt met eerst nog sneeuw of smeltende sneeuw. In de loop van de dag wordt dat smeltende sneeuw of regen. Het wordt wel zachter, met temperaturen tussen 2 en 7 graden. Opnieuw gooit de wind roet in het eten, want die waait ook zondag nog vrij krachtig.

Maandag trekt een volgende actieve storing van zuidwest naar noordoost over ons land. De eerste neerslag kan in de Ardennen een winters karakter hebben. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog-België, in het centrum 9 graden.

Goedemorgen! Vandaag talrijke winterse buien over #Nederland en het uiterste noorden van #België. Natte sneeuw, onweer en korrelhagel zijn mogelijk. Naarmate de namiddag vordert worden dat ook in het binnenland meer en meer #sneeuwbuien. Kans op #gladheid. pic.twitter.com/XkRhBovgVe NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link