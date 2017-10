Vijf Amerikaanse ex-presidenten op hetzelfde podium voor goede doel MV

13u52

Bron: Belga 0 Twitter Weernieuws Vijf vroegere Amerikaanse presidenten - Democraten en Republikeinen - zijn zaterdag samengekomen op een podium in Texas, om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de jongste reeks orkanen in de Verenigde Staten. Jimmy Carter (93), George Bush Senior (93), Bill Clinton (71), George W. Bush (71) en Barack

Obama (56) namen samen deel aan een benefietconcert. Volgens mediaberichten was het de eerste keer sinds 2013 dat de vijf mekaar nog eens zagen.

Huidig president Donald Trump was niet aanwezig, maar had in een videoboodschap lof voor de inspanningen van zijn voorgangers, die reeds in aanloop naar het concert 31 miljoen dollar aan giften verzamelden voor de slachtoffers van Harvey, Irma en Maria. "Deze fantastische inspanningen herinneren ons eraan, dat we echt een natie zijn onder het oog van God, allemaal verenigd door onze waarden (...)", stelde Trump.



Tijdens het benefietconcert traden onder meer de countrymuzikanten Alabama, The Gatlin Brothers, Lee Greenwood, Lyle Lovett, Robert Earl Keen en Stephanie Quayle, soulzanger Sam Moore, gospelzangeres Yolanda Adams en popster Cassadee Pope op.



Harvey veroorzaakte in augustus verwoestende overstromingen in het zuidoosten van Texas. Daarna kwam in september Irma, die in heel Florida deels zware schade aanrichtte. Nog in september verwoestte Maria grote delen van Puerto Rico en de Maagdeneilanden.





Kudos to Presidents Carter, Bush, Clinton, Bush and Obama for their hurricane relief efforts today. Patriots all

Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton and Barack Obama at hurricane relief concert in College Station