VIDEO. Zo ziet een gecontroleerde lawine eruit

16 januari 2019

15u03

Bron: VTM Nieuws

In de Zwitserse Alpen, in de buurt van het skigebied Grimentz, hebben de autoriteiten explosieven laten vallen op de bergen om gecontroleerde lawines te veroorzaken. Zo wordt de kans kleiner dat skiërs worden verrast door een gevaarlijke lawine. Aan bewoners werd gevraagd om binnen te blijven, eventueel in de kelder te gaan en ramen dicht te houden tijdens de gecontroleerde lawines.

