VIDEO. Zandstorm in Australië geeft omgeving een apocalyptische uitzicht Redactie

09 januari 2019

09u17

Bron: Reuters 1

De Australische staat New South Wales is gisteren getroffen door een zware zandstorm. De lucht werd daardoor donkerrood, en dat levert erg apocalyptische beelden op. “Ik ben hier geboren en getogen, maar ik was nog nooit zo bang en onder de indruk tegelijk”, zegt Sally Lees, die de beelden maakte. Volgens Lees was het de ergste storm die ze al hebben gehad in de regio.