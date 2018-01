VIDEO: Windsurfen in storm, hobbelige landing op Schiphol en bladblazer blaast gewoon door sam

18 januari 2018

18u32 1

Storm of geen storm, deze bladblazer in Utrecht doet gewoon zijn job. Het is een van de vele opmerkelijke beelden die circuleren rond het bijzonder gure weer. Je ziet ook hoe een vliegtuig schudt tijdens de landing op Schiphol en hoe een windsurfer zich op het water waagt.