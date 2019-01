VIDEO. Waarom zit ons weer al weken op slot? Weerman Frank Duboccage legt uit DVDA

11 januari 2019

14u09 0

We hebben al sinds eind vorig jaar altijd een wind uit het westen en noordwesten gehad, en daardoor zijn er makkelijk neerslagzones bij ons geraakt, zo verklaart VTM-weerman Frank Duboccage de vele neerslag die tegenwoordig in Europa valt. “Bij ons resulteerde dat in veel grijs weer, zo hadden we de laatste twee weken maar 2 uur en 13 minuten zon en regende het negen van de veertien dagen.” In de Alpen resulteerde de wind in sneeuw- en neerslagzones. Vooral in Oostenrijk en Zwitserland raken die zones gemakkelijk. “Maar ze kunnen de bergen niet over, dus in de zuidelijke Alpen valt er op dit moment amper sneeuw.”