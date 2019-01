VIDEO. VS kreunt onder extreme vrieskou: zelfs stoom in badkamer bevriest Redactie

31 januari 2019

Het vriest dat het kraakt in het Noorden en Middenwesten van de Verenigde Staten. In steden zoals Chicago worden recordtemperaturen van wel -25°C gemeten. Een inwoner van die stad heeft gefilmd hoe douchestoom in de badkamer bevriest aan de muren wanneer het in aanraking komt met koude lucht die door de deurspleten komt. Nog in Chicago worden ook treinsporen in brand gestoken om de sporen ijsvrij te maken, zodat treinen veilig kunnen doorrijden. De autoriteiten raden mensen aan om niet buiten te komen als het echt niet nodig is.