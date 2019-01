VIDEO. Vlaming in Oostenrijk getuigt: "Niet zeker of we deze namiddag kunnen vertrekken door sneeuwval” Redactie

06 januari 2019

14u40

Bron: VTM Nieuws 0

Gorik Ost en zijn familie zitten vast in het Oostenrijkse skigebied Saalbach-Hinterglemm. Ze waren van plan om deze ochtend te vertrekken richting België, maar dat is niet gelukt. Het heeft afgelopen nacht te hard gesneeuwd en heel wat wegen zijn afgesloten. Mogelijk kunnen ze later vandaag nog vertrekken, maar dat is niet zeker. Er is ook lawinegevaar in de regio. Het is de bedoeling om met een helikopter springstof te laten vallen om zo een gecontroleerde lawine te veroorzaken, maar het sneeuwt nog te hard om de helikopter in te zetten.

