VIDEO. Verschillende blikseminslagen in West-Vlaanderen door hevig onweer, en opnieuw onweders op komst: KMI waarschuwt voor veel neerslag en hagel Weerdienst kondigt code oranje voor heel het land af LSI VHS HA

29 mei 2018

07u07

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 257 Weernieuws Tijdens het onweer dat rond 4 uur afgelopen nacht over de provincie West-Vlaanderen trok, is de bliksem ingeslagen op drie plaatsen in Dadizele, Ingooigem en Bellegem . Ook deze namiddag en vanavond kunnen onweders lelijk huishouden: het KMI waarschuwt voor code oranje voor heel het land.

In Bellegem ging afgelopen nacht een schuur langs de Doornikserijksweg in de vlammen op na de blikseminslag. Een aanpalende woning deelde ook mee in de brokken. In Ingooigem zorgde de inslaande bliksem dan weer voor schade aan de topgevel van een woning aan de Ingooigemstraat. Mogelijk is er in de woning ook schade aan het elektriciteitsnet.

In Dadizele sloeg de bliksem in op een woning in de Guido Gezellelaan. Er ontstond geen brand maar enkele stopcontacten zijn uit de muur gerukt en wellicht is er ook daar schade aan elektrische apparaten. De 17-jarige zoon des huizes, hobbyist stormchaser, kon de inslag vanaf de bovenverdieping filmen.

In totaal kregen de brandweerzones Fluvia en Westhoek een twintigtal oproepen te verwerken. Naast de blikseminslagen ging het om wateroverlast. Er viel zo’n tien tot twintig liter regen per vierkante meter. In zone Fluvia, dat is de streek rond Kortrijk en Waregem, waren er dertien oproepen voor wateroverlast. Daar moest de brandweer wat water wegpompen. In de Westhoek waren er ook een paar oproepen. Een tweetal in Ieper en in Zonnebeke en Nieuwpoort.

En ook meer naar het zuiden, in de regio van Doornik (provincie Henegouwen) moest de brandweer vanaf 3 uur verschillende keren uitrukken vanwege de hevige regen. In enkele dorpen ontstonden er modderstromen, en verschillende woningen en kelders zijn ondergelopen. De brandweer van Wallonie Picarde kreeg tijdens de nacht een twintigtal oproepen te verwerken, en verwacht dat dat aantal in de loop van de ochtend nog zal oplopen.

Vandaag code geel

"Vanaf deze middag tot begin deze nacht verwachten we opnieuw soms hevige onweersbuien", meldt het KMI in een persbericht. "Plaatselijk kan er veel neerslag en ook hagel vallen. Mogelijk zijn er ook felle rukwinden, meestal aan de voorzijde van de buien." In heel het land geldt tussen 16 uur en 1 uur code oranje. Vanaf 14 tot 16 uur en van 1 tot 3 uur geldt code geel.

Sinds 18 uur gisterenavond heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd. Dat moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn, niet nodeloos moeten wachten.

