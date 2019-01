VIDEO. Vanuit de luchtballon: het prachtige sneeuwlandschap in Oostenrijk Redactie

20 januari 2019

13u28

Bron: VTM Nieuws 0

De sneeuw heeft in Oostenrijk de afgelopen weken heel wat ellende veroorzaakt. Maar het levert ook zeker prachtige beelden op. Deze beelden zijn gemaakt in Walchsee, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol, vanuit een luchtballon.

