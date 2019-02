VIDEO. Vandaag warmterecord, vorig jaar nog sneeuwdag DVDA

25 februari 2019

Het is vandaag de warmste 25 februari ooit. Deze middag werd er al 15,8 graden gemeten in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 1964 bedroeg nog 15,4 graden, meldt weerman David Dehenauw van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Vorig jaar was 25 februari echter een koude sneeuwdag. Het werd toen tot -12 graden in de Ardennen en er volgden een aantal ijsdagen, waarbij de temperatuur niet positief werd.