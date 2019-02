VIDEO. Van bosbranden tot overstromingen: het weer is in heel Europa in de war Redactie

27 februari 2019

22u00 0

In ons land werden de afgelopen dagen al een aantal weerrecords verbroken met heerlijk terrasjesweer tot gevolg. Ook in andere delen van Europa hebben ze met records te maken, maar dan met minder aangename gevolgen. In het Verenigd Koninkrijk rekenen ze af met de zwaarste bosbrand ooit en in Kreta staan de straten onder water door hevige regenval. Het weer is in heel Europa in de war.