VIDEO: Uit het niets blazen hevige rukwinden wc-cabines de lucht in sam

15 juni 2018

19u35

Bron: KWCH.com 0 Weernieuws Een feestje op een grasveld in Colorado verandert plots in een nachtmerrie wanneer hevige windvlagen toeslaan. Hoewel quasi geen wolkje aan de lucht is, worden omstaanders plots gegeseld door krachtige rukwinden.

Op de beelden die Gabriel Flores in Commerce City filmde, is te zien hoe volwassenen hun kinderen stevig vastgrijpen of zelfs op hen gaan liggen om te verhinderen dat ze wegvliegen. Terwijl de wind aan de haal gaat met alles wat niet goed vastzit, proberen enkele mannen nog een tent tegen te houden.

Helemaal gruwelen wordt het echter wanneer de wind vat krijgt op twee mobiele toiletten en ze tientallen meters hoog de lucht in keilt. De inhoud van de toiletcabines gutst en spuit eruit, maar gelukkig vallen de toiletten zelf niét om de omstaanders.

Bij het incident zouden geen gewonden zijn gevallen.