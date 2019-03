VIDEO. Tornado houdt huis in Eifeldorpje vlak over de grens GIGANTISCHE SCHADE NA DOORTOCHT TORNADO IB MM

14 maart 2019

00u48

Bron: eigen berichtgeving, Welt.de 0 Weernieuws In het Duitse dorp Roetgen in de Eifel net over de grens bij Eupen, zijn gisterenmiddag zo'n dertig woningen beschadigd geraakt door een tornado. Tien van de huizen zijn voorlopig onbewoonbaar, een persoon raakte lichtgewond.

Van twee woningen werd het dak weggeblazen door de tornado. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Twee straten van het dorpje zijn zwaar getroffen: behalve schade aan de huizen gingen ook verschillende bomen en straatlantaarns tegen de vlakte.

De schrik zit er goed in bij de mensen in de Duitse Eifelgemeente. “Mijn man en ik hebben dat huis samen gebouwd", zegt een klein vrouwtje terwijl ze naar een huis in het getroffen gebied wijst. De gordijnen wapperen in de wind: alle ramen zijn gesprongen. “Mijn zoon is nog niet thuis”, zegt ze.

Rameninstallateur Sascha Jansen schudt vol ongeloof zijn hoofd bij het zien van de ravage in de getroffen straten. Bij minstens twintig huizen zijn de ruiten beschadigd door de storm en is het glas door de wind naar binnengeduwd. “Ik heb zoiets nog nooit gezien.”

Bij een ander beschadigd huis staat een man buiten te wachten. Het dak is provisorisch afgedekt. “Mijn vriend is hulp halen", zegt Axel Cziesla. “Het dak moet snel gerepareerd worden, anders is alles voorbij.” Even later, voor de hulptroepen er zijn, begint het te hagelen.

Gemeenschap houdt zich sterk

Volgens burgemeester Jorma Klauss van Roetgen houdt de gemeenschap elkaar bij elkaar: een hotel heeft gratis kamers ter beschikking gesteld aan de getroffenen, in de lokale basisschool is meteen een zorgcentrumpje ingericht. De brandweer schat dat zo'n dertig mensen tijdelijk huisvesting nodig hebben, maar velen van hen zullen bij familie en vrienden terecht kunnen.

De Duitse weerdienst bevestigt dat een storm over de Eifel getrokken is, maar kan nog niet met zekerheid zeggen of het echt om een tornado ging: dat moet nog getest worden. De beelden lijken in elk geval wel in die richting te wijzen.

