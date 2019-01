VIDEO. Thailand zet zich schrap voor tropische storm Pabuk die vandaag aan land komt Redactie

04 januari 2019

08u27

Bron: VTM Nieuws 5

Het heeft de voorbije dagen al heel wat geregend in het zuiden van Thailand. Het waait er ook gevaarlijk hard en aan de kust slaan enorme golven tegen de rotsen. Dat komt omdat de tropische storm Pabuk er bijna aankomt, die zal vermoedelijk vanavond aan land gaan, maar foto’s op sociale media tonen alvast hoge golven en enorm donkere lucht. Inwoners en toeristen zetten zich schrap voor windsnelheden van zo’n 100 km/u. Het is de eerste keer in dertig jaar dat een dergelijke storm Thailand zal bereiken buiten het moessonseizoen.