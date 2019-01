VIDEO. Spookachtige natuurpracht: stoom doemt op boven Lake Michigan sam

In delen van de VS is het bar koud. Aan de ene kant betekent dat bibberen voor de inwoners, maar aan de andere kant levert het ook betoverende beelden op. Zoals deze griezelige natuurpracht bij Lake Michigan, waar stoom over het water zweeft. Het spookachtige tafereel is onder meer te zien in Chicago.