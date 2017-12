VIDEO: Spookachtige mist doemt op uit Lake Superior sam

23u58

Bron: KameraOne 0

"Een beetje apocalyptisch", dat vindt een omwonende van dit intrigerende natuurfenomeen in de Amerikaanse staat Minnesota. De spookachtige beelden komen uit Duluth, waar het ijzig koud is en Lake Superior gehuld is in mist. Het is een van de vijf grootste meren van Noord-Amerika.

rv