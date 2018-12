VIDEO. Sneeuwstorm en overstromingen: extreem weer in de Verenigde Staten Redactie

29 december 2018

11u16 0

Als je een witte kerst wil moet je in de Verenigde Staten zijn. Al hebben ze daar momenteel last van heel extreem weer. Een sneeuwstorm trok over het land wat voor heel wat verkeershinder zorgde en zelfs 2 doden. De sneeuw veranderde verder in regen wat dan weer overstromingen veroorzaakt in andere delen van het land.