VIDEO. Sneeuw en koude geven dit huis een totale make-over DVDA

05 maart 2019

17u23 0

Een huis in de buurt van New York in de Verenigde Staten kreeg door opwaaiende sneeuw die vastvroor een heel nieuwe look. De familie die het huis al zo’n 85 jaar bezit, heeft het nog nooit in deze toestand gezien. Door de hevige sneeuwstorm zouden er plekken zijn waar het ijs meer dan een meter diep is. Binnenin kon de eigenares, die via de achterdeur binnen raakte, alvast geen waterschade zien.