VIDEO: Schelpentellers trotseren gure weer

Leen Belpaeme

17 maart 2018

18u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Weernieuws Op tien plaatsen langs de kust kwamen vandaag een paar honderd dapperen naar het strand om schelpen te tellen. Het gure weer, het is vandaag de koudste 17 maart sinds 1909, orgde er weliswaar voor dat er uiteindelijk minder mensen kwamen opdagen dan gepland voor de Grote Schelpenteldag.

De deelnemers moesten 100 schelpen tellen en aan de hand van een handige kaart de soorten herkennen. Op elke plaats waren er experten aanwezig om de deelnemers te helpen. Bedoeling van de teldag is om een beeld te krijgen op de biodiversiteit in zee. Alle gegevens zullen nu verwerkt en worden. Maandag weten we welke schelpen het meest werden gevonden.

De deelnemers vonden het vooral een leerrijke ervaring en vonden het ook leuk om te kunnen meewerken aan het onderzoek. Anja Van Campenhout en Geertrui Cornelis kwamen zelfs speciaal uit Grimbergen naar Oostende om te tellen."Het is een leuk initiatief. We kennen niet veel van schelpen, maar dankzij de kaart lukt het wel om ze te herkennen." Wat er nog op de planning staat? "Opwarmen met een warme chocomelk en een pannenkoek", lachen de dames.