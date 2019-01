VIDEO. Prachtige luchtbeelden tonen idyllisch besneeuwd dorpje in noorden van China Redactie

Hemu is een afgelegen dorpje in de Chinese autonome regio Xinjiang, waar het zeven maanden van het jaar winter is. Het sneeuwt er erg veel, en dat levert deze prachtige beelden op.