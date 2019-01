VIDEO. Prachtige beelden van bevroren waterval in Amerikaanse stad Redactie

20 januari 2019

11u03

Bron: Storyful 0

Het vriest dat het kraakt in grote delen van de Verenigde Staten. In de staat Minnesota is de Minnehaha waterval grotendeels bevroren. De waterval bevriest elke winter en telkens komt er heel wat volk op af om van het mooie zicht te genieten. De lokale autoriteiten waarschuwen de kijklustigen wel om niet te dicht bij het ijs te komen, uit vrees dat grote stukken zouden loskomen en mensen zouden verwonden.

