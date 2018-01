VIDEO: Oude boerderij deels ingestort door storm Marco Mariotti

18 januari 2018

14u49

Bron: Eigen berichtgeving 1

In de Heirstraat in Opgrimbie is een oude boerderij deels ingestort door de storm. Op de Thomas Boslaan is een elektriciteitspaal omgevallen en een boom omgewaaid. Een voertuig is ook op de boom ingereden. Aan de Peersedijk in Houthalen-Helchteren waaiden tal van boven om. Ook aan de Grote Baan had de brandweer werk met omgewaaide bomen.