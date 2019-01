VIDEO. Ook de VS kreunt onder hevige sneeuwval Redactie

14 januari 2019

07u59

Bron: VTM Nieuws

Afgelopen weekend is een sneeuwstorm over de Verenigde Staten getrokken. Vooral de staten in het Noordoosten zijn hierdoor zwaar getroffen: er zijn vijf doden gevallen en honderden ongelukken gebeurd op de weg.

