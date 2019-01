VIDEO. Leuke beelden van onze lezers: kinderen genieten van de verse sneeuw Redactie

23 januari 2019

Met de slee naar school, mama of papa nog even bekogelen met verse sneeuwballen of eens goed glijden op straat: de kinderen van onze lezers hebben deze ochtend voor school nog even de tijd genomen om te genieten van de sneeuw.

Heb je zelf mooie video’s van de sneeuw? Mail ze ons door via video@hln.be. Vermeld dan ook even de naam van de persoon die heeft gefilmd en/of in beeld te zien is, en de plaats waar het filmpje is opgenomen.