VIDEO: Kijk hoe deze ijsvulkaan uitbarst sam

12u42

Bron: KameraOne 3

De ijskoude temperaturen die grote delen van de Verenigde Staten geselen, trakteren ons ook op veel natuurpracht. Zoals deze geiser in Letchworth Park, in het westen van New York. Het opspuitende water bevriest onmiddellijk, met deze 'ijsvulkaan' als resultaat.

