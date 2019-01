VIDEO. Is er extreem winterweer op komst? Jill Peeters beantwoordt drie vragen over de ‘polaire vortex’ Redactie

07 januari 2019

Britse weerdiensten voorspellen tegen het einde van de maand ijskoud winterweer door de zogenaamde ‘polaire vortex’. IJskoude winden boven de Noordpool zorgen ervoor dat het ook bij ons écht zou gaan winteren. Vorig jaar is dat ook even gebeurd, in de Hoge Venen zakte het kwik toen tot -18 graden. Is er effectief extreem winterweer op komst? Weervrouw Jill Peeters beantwoordt drie vragen over de ‘polaire vortex’.

Er zou wel eens een echte winterprik kunnen aankomen tegen het einde van de maand. Of dat ook effectief sneeuw met zich mee zal brengen kunnen weerkundigen voorlopig nog niet voorspellen. De gevolgen van de ‘polaire vortex’ die voor de winterprik zouden kunnen zorgen, zullen pas een paar dagen voordien echt duidelijk worden.

‘Polaire vortex’

Boven de Noordpool ligt op zo’n twintig kilometer hoogte een grote hoeveelheid koude lucht, tot -80 graden. Daarrond zit die vortex, een wervelwind die aan tweehonderd kilometer per uur rond de aarde cirkelt. De winden rond de Noordpool draaien normaal in tegenwijzerin waardoor er een lagedrukgebied heerst.

Soms stijgt de temperatuur in één van de hoogste lagen in de atmosfeer, de Stratosfeer, en bijgevolg stijgt ook de temperatuur in de vortex. Door een opstuw van warme lucht, is die luchtstroom nu onderbroken. De vortex wordt onstabiel en de richting van de winden kan veranderen. Daardoor ontstaan er drie afzonderlijke gebieden in plaats van één. Die gaan alle drie een verschillende richting uit, waardoor de kans toeneemt dat de koude lucht ons land bereikt. Dit zorgt voor een aanvoer van koude polaire lucht.

Een opsplitsing in twee delen komt wel vaker voor maar een opsplitsing in drie is vrij uitzonderlijk.

Uitzonderlijk fenomeen?

De plotse opwarming van de stratosfeer in de ‘polar vortex’ is een vrij zeldzaam gegeven maar toch is het niet de eerste keer dat we er mee te maken hebben. Vorig jaar kregen we in februari ook te maken met een polaire vortex. Toen zakte het kwik in de Hoge Venen tot -18 graden. In de winter van 2013, kregen we een gelijkaardig fenomeen. Zowel in delen van Noord-Amerika als in een groot stuk van Europa sloeg de winter na een zacht intermezzo half februari plots ongemeen hard en erg laat toe, tot een eind in de lente.