VIDEO. Indrukwekkend: dronebeelden tonen ondergesneeuwd Oostenrijk Redactie

08 januari 2019

18u39 2

De Oostenrijkse omroep Servus TV heeft beelden kunnen maken met een drone van in de buurt van Salzburg. Op de beelden is te zien hoe drie mannen een dikke laag sneeuw van zo’n twee meter van hun huis proberen te verwijderen. In grote delen van Oostenrijk is ondertussen het hoogste sneeuwalarm van kracht.