VIDEO. Hevige wind maakt van skilift attractie waar je niet in wil zitten HR

14 januari 2019

21u17

Bron: La Stampa, Torino Today 0

Krijg jij al kriebels in je buik wanneer je buurman in de skilift een beetje begint te schommelen? Bedenk dan maar dat het altijd erger kan. Terwijl Oostenrijk de voorbije weken bedolven raakte onder meters sneeuw, kregen wintersporters in Italië gisteren te maken met wind. En niet zomaar een beetje... Getuige daarvan deze indrukwekkende beelden die het skigebied Bardonnechia vrijgaf. Op dat moment hadden ze gelukkig de lift wel al stilgezet. Er zaten dus geen skiërs meer in.

Bekijk ook:

Gewonden door defecte skilift in Georgië, in maart 2018.

Andere videobeelden van hetzelfde incident in Georgië.

Begin 2018 teisterde een storm Oostenrijk. Ook toen waaide het enorm hard.

In 2016 beleefde een 11-jarige 6 bange minuten, toen hij minutenlang onderaan een skilift bleef bengelen.